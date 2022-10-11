Выезд из Академического через Серафимы Дерябиной стал шире

Теперь для движения открыты три полосы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя больше чем полгода выезд из Академического через улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге стал шире. Там ведут масштабные ремонтные работы, проводят трамвайную линию, которая свяжет район с кольцом на улице Волгоградской. В минувшие выходные запустили три полосы, которые рабочие успели закончить.

- Движение открыто досрочно. На участке улицы Серафимы Дерябиной от улицы Зоологической до улицы Волгоградской продолжатся работы по переустройству сетей теплоснабжения и бытовой канализации, устройству фундаментов опор контактной сети, подпорных стенок, устройству трамвайных путей и проезжих частей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

С 16 октября по 15 ноября на участке от дома № 51/1 по улице Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина планируется ограничение движения. Улица Вильгельма де Геннина будет открыта для транспорта.

- В 2022 году по улице Вильгельма де Геннина закрытия движения не планируется. Для выполнения работ по прокладке трамвайных путей через проезжую часть улицы планируется вводить ограничения движения по полосам, - отметили в администрации города.

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