В Краснотурьинске осудили мужчину, убившего сожительницу одним ударом в грудь

Суд признал мужчину виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске осудили 47-летнего мужчину, убившего сожительницу одним ударом в грудь. К страшным последствиям привела пьяная ссора в июле 2022 года.

- Осужденный в ходе ссоры с сожительницей нанес ей удар рукой область грудной клетки, чем причинил потерпевшей телесные повреждения в виде закрытой механической тупой травмы туловища - разрыва селезенки, кровоподтека по левой боковой поверхности грудной клетки, кровоизлияния в межреберные промежутки слева, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Краснотурьинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему 7 лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил исковые требования брата погибшей, взыскав с осужденного 140 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.