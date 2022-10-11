Правнучка архитектора, спроектировавшего Белую Башню, сделала из горы, камня и ямы арт-объект в Екатеринбурге

Художники фестиваля паблик-арта «ЧО» презентовали новый проект Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художники фестиваля паблик-арта «ЧО» презентовали новый проект. Им стал «Самородок», автор – Катя Рейшер, правнучка архитектора Моисея Рейшера, спроектировавшего Белую Башню на Уралмаше.

Лэнд-арт-объект расположился на пустыре перекрестка улиц Большакова и Белинского. По словам авторов задумки, место выбрано не случайно и имеет много легенд, связанных с городом.

Лэнд-арт-объект расположился на пустыре перекрестка улиц Большакова и Белинского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам объект состоит из огромного булыжника – пирита. Возле «Самородка» художница решила создать холм и яму, которую покрыли газоном и засеяли семенами растений.

- Ландшафтный объект состоит из простых форм: гора, камень и яма. Он создан для открытых интерпретаций, так как я хочу, чтобы зрители сами вкладывать свои смыслы, связанные с их видением, опытом, причастности к месту и локации, - рассказала «КП Екатеринбург» Катя Рейшер.

Недавно художника паблик-арта «ЧО» презентовали еще один свой проект. Ими стали тотемы кошек и собак на Уктусе. Идолов делали на высокоточном оборудовании из огромных бревен 300-летних сосен. Организаторы фестиваля отмечают, что лесники одобрили новых «лесных обитателей» Уктусских гор.