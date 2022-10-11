В Нижнем Тагиле рекламный баннер упал на припаркованные машины

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле 10 октября на проспекте Вагоностроителей рекламный баннер упал на припаркованные машины. У одной из машин разбито стекло.

- Упал баннер, задело две машины. У Кia в результате падения оказалось разбито стекло, - рассказал группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» местный житель.

О пострадавших данных нет.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле из припаркованных машин по ночам пропадают аккумуляторы. На злоумышленников, вскрывающих машины во дворах жалуются горожане в группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». В полицию при этом заявлений от пострадавших автомобилистов не поступало.