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Происшествия11 октября 2022 10:24

В Нижнем Тагиле рекламный баннер упал на припаркованные машины

У одной из машин разбито стекло
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле 10 октября на проспекте Вагоностроителей рекламный баннер упал на припаркованные машины. У одной из машин разбито стекло.

- Упал баннер, задело две машины. У Кia в результате падения оказалось разбито стекло, - рассказал группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» местный житель.

О пострадавших данных нет.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле из припаркованных машин по ночам пропадают аккумуляторы. На злоумышленников, вскрывающих машины во дворах жалуются горожане в группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». В полицию при этом заявлений от пострадавших автомобилистов не поступало.