На ЕВРАЗ НТМК прошла плановая проверка Росприроднадзора

Управление ЕВРАЗ НТМК

Проверяющие побывали во всех основных подразделениях комбината и в ряде вспомогательных, провели замеры выбросов загрязняющих веществ от источников, обследовали состояние технологических агрегатов на соответствие природоохранному законодательству, замеряли уровень эффективности аспирационных установок.

Экологи ЕВРАЗ НТМК вели конструктивный диалог с проверяющими и своевременно предоставляли необходимую информацию и документацию. В частности, реестр пылегазоочистного оборудования, паспорта на очистные установки, протоколы замеров на источниках выбросов за последние годы.

Некоторые вопросы контролирующих органов были сняты сразу во время проверки. По остальным замечаниям ведется работа, разрабатываются мероприятия по их устранению.

ЕВРАЗ НТМК планомерно занимается снижением нагрузки на окружающую среду.

Только в реализацию экологических мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК вложил 4 млрд руб., выбросы были снижены на 7,4 тыс. тонн при плановом показателе снижения на 6,5 тыс. тонн. Из пяти запланированных масштабных воздухоохранных мероприятий три уже реализованы: это перевооружение установки сухого тушения кокса коксохимического производства, ввод в эксплуатацию доменной печи № 7 и техническое перевооружение доменной печи № 6.

В ближайшее время на КХП будет запущен в работу теплообменник закрытого типа, в результате чего технологическая вода после охлаждения коксового газа не будет попадать в градирню, а начнет сразу поступать в специальную водоочистную установку закрытого типа. Это позволит снизить выбросы еще на 175 тонн в год.

Также в рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК ведется масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок.

За последние 20 лет на ЕВРАЗ НТМК было закрыто более 20 устаревших и экологически вредных производственных объектов. За последние 30 лет комбинат снизил выбросы в 4,4 раза. ЕВРАЗ НТМК в полной мере применяет 100 элементов наилучших доступных технологий в области экологии из 139 возможных, частично применяются 29 НДТ, что было подтверждено представителями Общественного совета при Минприроды России.