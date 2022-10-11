В Екатеринбурге южанин справил нужду на крыше дома

Один из мужчин помочился на крыше жилого дома. Фото: паблик Zloy_ekb

Днем 11 октября на крыше дома по адресу Свердлова, 22 в Екатеринбурге были замечены два мужчины. Сначала они просто сидели на крыше, позже один из них поднялся повыше и решил справить нужду прямо посередине крыши. Как сообщается очевидица в новостном телеграм-канале «Zloy_ekb», хулиган целенаправленно сделал это.

- С окна кухни заприметила двух товарищей восточной наружности, сидящих миленько на крыше, но это ладно, сидят и сидят. Буквально через пару минут они встают, поднимаются повыше. Это рабочие, я так понимаю. И тут один из товарищей просто начинает [справлять нужду] посреди крыши, - рассказывает женщина.

Ранее мы рассказывали о мужчине, который ругался матом и справлял нужду прямо в вагоне поезда.