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Недвижимость11 октября 2022 9:59

В Каменске-Уральском открыли памп-трек

Он появился на территории лыжно-лодочной станции «Металлист»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Объект состоит из двух трасс. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Объект состоит из двух трасс. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском на территории лыжно-лодочной станции «Металлист» 9 октября 2022 года открыли новый памп-трек. Об этом сообщает информационный портал KU66.RU.

На территории станции оборудовали две замкнутые велосипедные трассы, которые предназначены для тренировок и соревнований на велосипедах. Здесь есть малая трасса для начинающих велосипедистов, а также большая, предназначенная для велосипедного мотокросса, который является олимпийский видом спорта.

Памп-трек построен с учетом запросов учащихся школы по техническим видам спорта, поэтому сразу притянул к себе любителей вело-фристайла.