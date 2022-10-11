В Екатеринбурге девушка пришла на первое свидание к парню с подругой и обокрала его

Молодые люди начали общаться в приложении для знакомств Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге девушка пришла к молодому человеку на первое свидание вместе с подругой. Парень оказался щедрым и позволил им пройтись по магазинам со своей банковской картой. Подруги потратили на шопинг 15 тысяч рублей. Однако на этом они не остановились и списали со счета молодого человека еще 46 тысяч рублей, сообщает городское УМВД.

21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик обратился в полицию 1 октября. Он рассказал, что начал общаться с девушкой по имени Дилбар в приложении для знакомств. Парень назначил ей свидание в торговом центре на улице Халтурина вечером 30 сентября. Девушка пришла на встречу с подругой. Потерпевший позволил им оплатить покупки в косметическом бутике своей картой.

- Все это время парень ожидал их у входа в ТЦ. Вернувшись к новому знакомому, Дилбар вернула карту и попросила проверить, сколько денег они потратили. Оказалось, что за полчаса подружки израсходовали на женские товары около 15 тысяч рублей, - говорится в сообщении полиции.

При этом девушка подсмотрела пароль от мобильного приложения банка, который набирал молодой человек. После этого подруга Дилбар попросила у парня телефон, чтобы якобы позвонить маме и ушла в туалет. Вскоре туда же направилась Дилбар, попросив молодого человека присмотреть за вещами.

После этого компания еще немного погуляла по торговому центру и рассталась. А через некоторое время потерпевший обнаружил, что с его счета пропали оставшиеся после шопинга 46 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 18-летняя гражданка ближнего зарубежья, которая является самозанятой. Подозреваемая призналась в преступлении. На нее завели дело по ч. 3 с. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.