Свердловская область получила 700 млн на развитие Солнечного и Академического

Деньги, запланированные на 2024 год, уже выделили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила 700 миллионов рублей на создание транспортной инфраструктуры в активно растущих районах – Солнечном и Академическом. Деньги выделили в рамках программы стимулирования жилищного строительства «Стимул», уже поступили в регион.

- Ожидается, что благодаря программе стимулирования жилищного строительства в 2022 году в двух районах будет введено около 320 тысяч квадратных метров жилья, - сообщает департамент информационной политики региона.

Деньги, запланированные на 2024 год, уже выделили. Благодаря ним начнут строить участок улицы Рябинина от Академика Парина до Академика Ландау. Также начнутся работы на улице Вавилова от Академика Парина до Академика Ландау, между кварталами 11 и 12.

Кроме того, в рамках программы «Стимул» в 2022 году в Академическом и Солнечном занимались строительством двух школ и девяти участков дорог. Для этого область привлекла 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и около 600 миллионов рублей взяли из регионального.