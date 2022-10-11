На ЖБИ нашли останки черепа

Кости отправили на экспертизу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта нашли останки человеческого черепа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах. Следственный комитет направил кости на экспертизу.

- Рядом с гипермаркетом нашли осколок черепа, а рядом с ним были еще кости животных. Будут проверять в первую очередь среди «потеряшек», кто исчез за последние годы, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Екатеринбурге вынесли приговор 21-летней Альбине из села Клевакинское. В феврале горе-мать зарезала 9-месячного сына. Ей назначили 12 лет лишения свободы.