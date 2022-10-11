Решение было принято в соответствии с предложением главного санврача
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Первоуральске вернули коронавирусные ограничения. В городе запретили проводить мероприятия с числом участников более 50 человек .Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.
- Отменить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек на территории городского округа Первоуральск в период с 03 октября 2022 года до особого распоряжения, - указано в документе.
Также там сообщается, что решение было принято в соответствии с предложением главного санврача города от 26 сентября с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
В администрации города получить комментарий «КП-Екатеринбург» оперативно не удалось.
Фото: скриншот с сайта администрации города
Отметим, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 889 новых случаев заражения COVID-19.