Решение было принято в соответствии с предложением главного санврача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске вернули коронавирусные ограничения. В городе запретили проводить мероприятия с числом участников более 50 человек .Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

- Отменить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек на территории городского округа Первоуральск в период с 03 октября 2022 года до особого распоряжения, - указано в документе.

Также там сообщается, что решение было принято в соответствии с предложением главного санврача города от 26 сентября с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

В администрации города получить комментарий «КП-Екатеринбург» оперативно не удалось.

Фото: скриншот с сайта администрации города

Отметим, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 889 новых случаев заражения COVID-19.