Отели Екатеринбурга ждут рекордную нагрузку в 2023 году и готовятся поднять цены

Ожидается, что загрузка составит до 73% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в отелях Екатеринбурга ожидается рекордное число постояльцев. Ожидается, что загрузка составит до 73%. Это связано с празднованием 300-летия города и большой деловой программой. Об этом сообщил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения Максим Афанасьев.

- Будет все не хуже, чем в период чемпионата мира по футболу в 2018 году, - заявил он.

Афанасьев отметил, в последние годы загрузка держится на уровне 60%. А в пандемию коронавируса показатель опускался до 40%.

Кроме того, в 2023 году планируется поднять цену на бронирование некоторых отелей в Екатеринбурге на 20-30%. Председатель комитета подчеркнул, что развитие гостиничной отрасли планируют с осторожностью «по понятным на сегодняшний день обстоятельствам».