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Общество11 октября 2022 8:06

Меры поддержки военнослужащих и их семей на Ямале

В этот список попали и мобилизованные жители ЯНАО
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Государство поддерживает военнослужащих и их семьи

Государство поддерживает военнослужащих и их семьи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи военнослужащих, включая мобилизованных граждан, власти Ямала обеспечили мерами поддержки. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Речь идет о единовременных выплатах, а также других мерах поддержки для военных и членов их семей, прежде всего, детей.

Итак, что полагается военнослужащим Ямала по закону:

1. Единовременная разовая выплата в размере 300 тысяч рублей.

2. Сертификат на медицинские услуги в рамках реабилитации на сумму в 120 тысяч рублей.

3. Освобождение от уплаты транспортного налога.

Льготы для детей военнослужащих Ямала:

1. Все дети до 18 лет обеспечиваются всеми лекарствами, которые выписали врачи.

2. Раз в год государство оплачивает отдых и оздоровление на территории России.

3. Оплата обучения в вузе, компенсация стоимости обучения по программам среднего профессионального образования.

4. Бесплатные занятия в кружках культуры и спорта.

5. Организация летних оздоровительных сборов для спортсменов.

Меры поддержки семей военнослужащих Ямала:

1. Возврат родителям и детям стоимости обучения по подготовке водителей категории «В».

2. Первоочередное обслуживание в государственных больницах.

3. Приоритет в окружной жилищной программе для молодых семей.

Горячая линия МФЦ по мерам поддержки военнослужащих и их семей на Ямале:

8 800 2000 115