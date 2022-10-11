Меры поддержки военнослужащих и их семей на Ямале

Государство поддерживает военнослужащих и их семьи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Семьи военнослужащих, включая мобилизованных граждан, власти Ямала обеспечили мерами поддержки. Об этом пишет издание «Ямал 1».
Речь идет о единовременных выплатах, а также других мерах поддержки для военных и членов их семей, прежде всего, детей.
Итак, что полагается военнослужащим Ямала по закону:
1. Единовременная разовая выплата в размере 300 тысяч рублей.
2. Сертификат на медицинские услуги в рамках реабилитации на сумму в 120 тысяч рублей.
3. Освобождение от уплаты транспортного налога.
Льготы для детей военнослужащих Ямала:
1. Все дети до 18 лет обеспечиваются всеми лекарствами, которые выписали врачи.
2. Раз в год государство оплачивает отдых и оздоровление на территории России.
3. Оплата обучения в вузе, компенсация стоимости обучения по программам среднего профессионального образования.
4. Бесплатные занятия в кружках культуры и спорта.
5. Организация летних оздоровительных сборов для спортсменов.
Меры поддержки семей военнослужащих Ямала:
1. Возврат родителям и детям стоимости обучения по подготовке водителей категории «В».
2. Первоочередное обслуживание в государственных больницах.
3. Приоритет в окружной жилищной программе для молодых семей.
Горячая линия МФЦ по мерам поддержки военнослужащих и их семей на Ямале:
8 800 2000 115