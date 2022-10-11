Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать меры профилактики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 35,6 тысячи случаев ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, это ниже на 9%, чем на прошлой неделе, но выше среднего многолетнего уровня.

- В структуре заболеваемости 53% - дети, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

По данным ведомства, неблагополучные по заболеваемости территории: Асбест, Краснотурьинск, Талица, Каменск-Уральский, Богданович, Сухой Лог, Тугулымский район.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что за прошлую неделю зарегистрировано 485 случаев внебольничных пневмоний, что на 7% ниже уровня позапрошлой недели.

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать меры профилактики. В том числе рекомендуется вакцинироваться, соблюдать домашний режим при симптомах ОРВИ, мыть руки и вести здоровый образ жизни.