Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 октября 2022 7:53

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 35,6 тысячи случаев ОРВИ

Количество заболевших снижается
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать меры профилактики

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать меры профилактики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 35,6 тысячи случаев ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, это ниже на 9%, чем на прошлой неделе, но выше среднего многолетнего уровня.

- В структуре заболеваемости 53% - дети, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

По данным ведомства, неблагополучные по заболеваемости территории: Асбест, Краснотурьинск, Талица, Каменск-Уральский, Богданович, Сухой Лог, Тугулымский район.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что за прошлую неделю зарегистрировано 485 случаев внебольничных пневмоний, что на 7% ниже уровня позапрошлой недели.

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать меры профилактики. В том числе рекомендуется вакцинироваться, соблюдать домашний режим при симптомах ОРВИ, мыть руки и вести здоровый образ жизни.