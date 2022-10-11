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Происшествия11 октября 2022 7:27

В столкновении легковушек на перекрестке Декабристов - Луначарского пострадала женщина

С сотрясением головного мозга ее доставили в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

В столкновении легковушек утром, 11 октября, на перекрестке Декабристов - Луначарского пострадала женщина.

- В результате ДТП пострадала женщина пассажир Audi 1981 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД. - По данному факту проводится дознание.

Напомним, водитель Audi, двигаясь по Декабристов со стороны Восточной в сторону Белинского, при повороте на Луначарского не уступил дорогу Dodge и столкнулся с ней.

По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на тротуар. К счастью, пешеходов тот момент на нем не было.