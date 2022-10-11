Стало известно, сколько жителей Екатеринбурга призовут на срочную службу в армии с 1 ноября

Год от года, количество жителей Екатеринбурга, подлежащих призыву, снижается, отмечают в мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городской Думе Екатеринбурга сегодня, 11 октября, обсудили грядущий осенний призыв в армию. В частности, на заседании озвучили, сколько всего молодых людей будет призвано на срочную службу из столицы Урала.

- Осенняя призывная кампания пройдет с 1 ноября по 31 декабря, - сказал Евгений Клюжин, председатель Комитета административных органов администрации Екатеринбурга. - Общее задание на Екатеринбург – 736 призывников.

В мэрии отмечают, что год от года, количество жителей Екатеринбурга, подлежащих призыву, снижается. Осенью 2020 года должны были призвать больше 1000 человек. Осенью 2021-го уже 741 человека.