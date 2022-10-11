ЕВРАЗ впервые в России провел клубный турнир по футболу среди детей с детским церебральным параличом

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов приветствует юных футболистов

Уникальные состязания прошли в Качканаре при поддержке ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и администрации города.

Турнир проходил во дворце спорта ЕВРАЗ-Арена «Олимп». В играх принимали участие мальчики и девочки 10–14 лет. Всего было сыграно 16 матчей.

Жители Качканара поддерживали участников с трибун ЕВРАЗ-Арены в Качканаре, а иногородние болельщики следили за ходом баталии с помощью онлайн-трансляции

В итоге победителем Первого Всероссийского турнира по футболу «Стальная воля» среди детей с ДЦП стала команда «Динамо-Кузнечики» из Ижевска. В финальном матче она выиграла у команды «Спартак-Москва». Третье место заняла команда ЦСКА (Москва). Лучшим игроком турнира признан двенадцатилетний Георгий Диркс из команды «Спартак» (Москва), приз зрительских симпатий вручен Софье Полушкиной из команды «Урал» из Екатеринбурга и Софье Самошкиной из команды «Спартанец» (Московская область). Обеим девочкам – по 10 лет. Приз «За волю к победе» получил Владимир Камышин, команда «Зенит» (Санкт-Петербург).

За победу своей команды в турнире состязались 57 юных футболистов

Юных спортсменов приветствовали Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев, представитель Российского футбольного союза, капитан сборной России по футболу в 2004–2005 гг. Алексей Смертин.

«ЕВРАЗ на протяжении многих лет поддерживает ребят с особенностями здоровья и реализует в городах, где работают наши предприятия, проекты, направленные на их развитие и реабилитацию. На турнире «Стальная воля» участники не только играли в футбол, но и общались, отдыхали, знакомились с уральским краем. Я думаю, эти впечатления останутся у них на всю жизнь, – отметил Денис Новоженов. – Я благодарю юных спортсменов за интересную и волевую игру, они пример силы воли и духа».

«Детский турнир по футболу «Стальная воля» – логическое продолжение летнего Всероссийского турнира среди взрослых с ограниченными возможностями здоровья, который мы проводили в Нижнем Тагиле. Спасибо ЕВРАЗу за содействие в организации соревнований всероссийского масштаба», - сказал Алексей Смертин.

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин оставил автограф на бутсах участников турнира

«Для качканарцев очень почетно принимать Всероссийский турнир. Благодаря ЕВРАЗу в Качканаре создана современная инфраструктура, построен спортивный комплекс «Олимп», ставший местом проведения соревнований, дворец единоборств. Я рад, что в них созданы все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья», - сказал Андрей Ярославцев.

Для участников турнира была организована досуговая программа. Для всех жителей Качканара Алексей Смертин провел открытый мастер-класс по футболу.

Турнир по футболу среди детских клубных команд планируется проводить ежегодно.