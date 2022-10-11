В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарные готовы к новым выездам Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 13 октября 2022 года в Свердловской области сохранен режим чрезвычайной пожарной опасности. Об этом со ссылкой на региональных синоптиков пишет ИА «Уральский меридиан».

По данным специалистам, с 11 по 13 октября пятый класс горимости леса по региональной шкале сохраняется в отдельных районах Среднего Урала. При этом. В Свердловской области в ближайшие дни установится сухая и теплая погода с небольшим похолоданием ближе к выходным.

Отметим, что на этой неделе в МЧС отчитались о том, что все лесные пожары в регионе потушены.