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Происшествия11 октября 2022 7:13

В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ее продлили до 13 октября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пожарные готовы к новым выездам

Пожарные готовы к новым выездам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 13 октября 2022 года в Свердловской области сохранен режим чрезвычайной пожарной опасности. Об этом со ссылкой на региональных синоптиков пишет ИА «Уральский меридиан».

По данным специалистам, с 11 по 13 октября пятый класс горимости леса по региональной шкале сохраняется в отдельных районах Среднего Урала. При этом. В Свердловской области в ближайшие дни установится сухая и теплая погода с небольшим похолоданием ближе к выходным.

Отметим, что на этой неделе в МЧС отчитались о том, что все лесные пожары в регионе потушены.