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Общество11 октября 2022 6:45

Два уральских миллиардера попали под санкции Новой Зеландии

В списке оказались Пумпянский и Абрамов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
До этого Пумпянский попал под санкции Евросоюза

До этого Пумпянский попал под санкции Евросоюза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу два уральских миллиардера попали под санкции Новой Зеландии. В списке оказались владелец группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, а также основатель и председатель совета директоров группы ЕВРАЗ Александр Абрамов. Информация размещена на сайте Министерства иностранных дел страны.

Для бизнесменов и их семей введен запрет на въезд в Новую Зеландию. Также их самолетам и судам нельзя попадать на территорию страны.

Ранее, в августе 2022 года, Пумпянский попал под санкции Евросоюза. Также в списке оказались его жена и сын. А в марте восемь депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции США. В списке оказались Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Жанна Рябцева, Максим Иванов, Антон Шипулин и другие.