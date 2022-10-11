В Екатеринбурге выпустят 800 мальков сазана в Верхне-Сысертское водохранилище

Зарыбление взрослым мальком сазана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Гринвич-жилая недвижимость» ведет масштабную застройку набережной реки Исеть по ул. Щербакова.

Одновременно строится два жилых квартала ЖК River park и СЕЗОНЫ, часть домов уже заселено.

Оба проекта со стороны реки объединены большой благоустроенной набережной.

Фото: grinvich.ru

Любое строительство с выходом к водоохранной зоне предполагает бережное отношение к природе и комплекс мероприятий по восстановлению и преумножению водной фауны.

С этой целью компания «Гринвич-жилая недвижимость» произведет зарыбление Исети взрослым мальком сазана, размер одной рыбы около 5 см. Мероприятие пройдет в пятницу, 14 октября.