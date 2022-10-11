В Екатеринбурге осудили мужчину, воровавшего телефоны и карты у пассажиров автобусов

Телефоны вытаскивали у пассажиров из карманов одежды, когда те садились в автобусы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 45-летнего мужчину признали виновным по частям 1, 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Он вместе с подельником занимался кражами. Так, вместе с товарищем в течение месяца 2021 года он украл телефоны у трех человек в Октябрьском районе. Смартфоны они вытаскивали у пассажиров из карманов одежды, когда те садились в автобусы.
Затем, в ноябре, злоумышленники вытащили из рюкзака пассажирки автобуса визитницу с двумя банковскими картами и с помощью бесконтактной оплаты потратили с них все деньги. Еще одна кража произошла в декабре - мужчина похитил зимнюю куртку с манекена на Шарташском рынке. Тогда он был без подельника.
- Примечательно, что мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, в октябре 2021 года приговором Октябрьского районного суда Екатеринбурга он был осужден к лишению свободы сроком на 6 месяцев условно, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил обвиняемого в кражах мужчину к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Отметим, что в сентябре 2022 года был осужден также Октябрьским районным судом Екатеринбурга его подельник.