На ЖБИ южане захватили парковку возле многоэтажки

Двое мужчин сделали платной парковку у дома № 19А на Сиреневом бульваре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два южанина захватили парковку у дома № 19А на Сиреневом бульваре. Теперь они требуют жильцов платить им за возможность оставить машину на этой территории. При этом за отказ они режут шины и угрожают автовладельцам. Об этом сообщает портал E1.RU.

- Один из них говорил: «Я — новый охранник, поэтому мне должны платить. Если отказываетесь, уезжайте с парковки, либо я за ваши машины не отвечаю, а с ними может случиться нехорошее. Если не поймете, то я знаю, кто где живет, и не ручаюсь за здоровье ваших родных», — рассказал жилец.

Конфликт с южанами у жильцов близлежащих домов начался еще в мае. Тогда мужчины пинали припаркованные машины, чтобы у них срабатывала сигнализация. Когда хозяева авто спускались, южане требовали у них деньги.

По словам жильцов, в ночь с 30 сентября на 1 октября кто-то порезал шины у нескольких машин. Они подозревают в этом южан. Местные жители написали несколько заявлений в полицию. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что проводят проверку.

- Полиция установит обстоятельства противоправных действий в данном районе, а также лиц, причастных к ним. Материалы находятся на контроле у руководства территориального ОВД, - заявили там.