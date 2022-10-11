На перекрестке Декабристов - Луначарского столкнулись две легковушки

Фото: читатель КП

На перекрестке Декабристов - Луначарского утром, 11 октября столкнулись две легковушки. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали читатели. По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на тротуар.

- По предварительной информации водитель Audi двигался по ул. Декабристов со стороны ул. Восточная в сторону ул. Белинского при совершении поворота налево на ул. Луначарского не уступил дорогу автомашине Dodge, в результате чего произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Информации о пострадавших в ДТП нет.

Фото: читатель КП

Напомним, в Алапаевске 33-летний мужчина без прав перевернулся на отечественной легковушке, сев за руль пьяным. Водитель «ВАЗ - 21093» превысил допустимую скорость, не справился с управлением и протаранил стену жилого дома. От удара машина опрокинулась на крышу.