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Общество11 октября 2022 4:04

Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 1 декабря

Горожане смогут посетить передвижную резиденцию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга 22 октября и проедет через всю страну

Поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга 22 октября и проедет через всю страну

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 1 декабря. Об этом сообщается на сайте РЖД. Горожане смогут посетить передвижную резиденцию и поучаствовать в праздничной программе на вокзале.

- Посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки, - рассказали в РЖД.

Отмечается, что праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда.

Поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга 22 октября и проедет через всю страну. Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда.

Напомним, в прошлом году поезд Деда Мороза приезжал в Екатеринбург 13 декабря. Мы рассказывали, как это было.