В Нижнем Тагиле из припаркованных машин пропадают аккумуляторы

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле из припаркованных машин по ночам пропадают аккумуляторы. На злоумышленников, вскрывающих машины во дворах жалуются горожане в группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

- 6 октября, в районе улицы Металлургов с автовладельцем отечественной легковушки произошел неприятный инцидент, его машину вскрыли злоумышленники, которые украли аккумулятор и личные вещи, - рассказал один из пострадавших.

Теперь местный житель боится оставлять машину во дворе и планирует пользоваться платной парковкой.

Еще один случай произошел в ночь с 9 на 10 октября. Неизвестные своровали аккумулятор из припаркованной машины у дома № 43 по улице Землячки. В полицию Нижнего Тагила сообщений по данному факту не поступало.

- Обращаемся к жителям города, если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно передавайте данную информацию в органы внутренних дел,обратиться можно по телефонам в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 47-70-02 или 02, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».