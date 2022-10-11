В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября Фото: ЛизаАлерт

В Верхней Пышме пропала 42-летняя Марина Рыбина. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда.

- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе, - отмечают в «ЛизаАлерт».

В день пропажи женщина была одета в бежевую дубленку, брюки, белые кроссовки и черную шапку.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные

Если вы знаете, где может находиться пропавшая Марина Рыбина, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.