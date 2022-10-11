В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября Фото: ЛизаАлерт
В Верхней Пышме пропала 42-летняя Марина Рыбина. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда.
- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе, - отмечают в «ЛизаАлерт».
В день пропажи женщина была одета в бежевую дубленку, брюки, белые кроссовки и черную шапку.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: черные
Если вы знаете, где может находиться пропавшая Марина Рыбина, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: ЛизаАлерт