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Общество11 октября 2022 2:32

В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

Марина Рыбина не выходит на связь с 1 октября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября Фото: ЛизаАлерт

О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября Фото: ЛизаАлерт

В Верхней Пышме пропала 42-летняя Марина Рыбина. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 1 октября. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда.

- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе, - отмечают в «ЛизаАлерт».

В день пропажи женщина была одета в бежевую дубленку, брюки, белые кроссовки и черную шапку.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные

Если вы знаете, где может находиться пропавшая Марина Рыбина, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: ЛизаАлерт

Фото: ЛизаАлерт