В Нижнем Тагиле сгорели сразу четыре бани на соседних участках коллективного сада

Фото: пресс-служба ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО

В Нижнем Тагиле на минувших выходных сгорели сразу четыре бани, которые находились на соседних участках коллективного сада «Весна». Возгорание возникло на пересечении улиц Каменная и центральная. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

- Утром хозяин одного из пострадавших участков проснулся от лая собаки. Увидел в окне зарево от пламени. Вызвал пожарную охрану. Хозяев участка, откуда начался пожар, дома не было. По предварительным данным накануне днем владелец приезжал, но к вечеру уехал. Баню в тот день он не топил. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

В ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава, а также четыре единицы спецтехники.