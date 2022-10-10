В Алапаевске пьяный водитель легковушки протаранил жилой дом и перевернулся

Фото: МО МВД «Алапаевский»

В Алапаевске 33-летний мужчина без прав перевернулся на отечественной легковушке, сев за руль пьяным. Водитель «ВАЗ – 21093» превысил допустимую скорость, не справился с управлением и протаранил стену жилого дома. От удара машина опрокинулась на крышу.

- В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы в виде сотрясения головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы; его пассажирка получила перелом лонной кости, - рассказали в МО МВД «Алапаевский».

Автоинспекторы выяснили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении горе-водителя составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь ему грозит арест или крупный штраф.

Также к ответственности может быть привлечен владелец ВАЗа, если будет установлено, что с его разрешения нетрезвый водитель без прав сел за руль.