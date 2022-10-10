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Общество10 октября 2022 15:06

В Екатеринбурге с поезда сняли пьяного пассажира, устроившего дебош в вагоне

Нарушителем оказался 47-летний мужчина из города Набережные Челны
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Нарушителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство»

Нарушителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с поезда сняли нетрезвого пассажира, устроившего дебош в вагоне. Состав следовал по направлению «Москва-Нижневартовск». На подъезде к уральской столице к полицейским к полицейским обратились сотрудники железнодорожного транспорта.

- Установлен 47-летний житель города Набережные Челны, который произвел посадку на станции Агрыз. В пути мужчина употреблял спиртные напитки в вагоне-ресторане, а затем на участке Красноуфимск-Дружинино сорвал стоп-кран, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Ранее В дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово утром, 9 октября к приземлившемуся самолеты из Ургенча вызвали наряд полиции. Прибывшим на место полицейским передали нарушителя, который курил в туалете самолета.