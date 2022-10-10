В Екатеринбурге сотрудник предприятия получил зарплату только после вмешательства прокуратуры

Только после проведения проверки задолженность по оплате труда выплачена в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудник предприятия по техническим испытаниям и исследованиям получил зарплату только после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, перед работником образовалась задолженность в размере 111 тысяч рублей.

- Прокуратурой Ленинского района по информации отделения судебных приставов г ГУФССП России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Союз Тест Партнеры», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Только после проведения проверки задолженность по оплате труда выплачена в полном объеме. Ранее в Каменске-Уральском работники местного предприятия добились получения зарплаты после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что пять сотрудников завода не получили денег на общую сумму больше 679 тысяч рублей.