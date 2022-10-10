Военкоматы Екатеринбурга возобновят отправку мобилизованных 13 октября

В пресс-службе ЦВО уточнили, что отправки мобилизованных идут согласно плану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военкоматы Екатеринбурга возобновят отправку мобилизованных горожан 13 октября. В конце сентября стало известно о том, что отправки мобилизованных в регионе перенесли. В районных военкоматах уральской столицы объясняли, что отправка задерживается на сутки. Тогда резервистов отправили домой, предупредив, что вызовут по звонку.

- На данный момент отправку перенесли с 10 числа на 13 октября. Планируется на эту дату, - заявили «КП-Екатеринбург» в военкомате Ленинского района.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что отправки мобилизованных идут согласно плану, они не возобновляются, а продолжаются. Родственники и близкие друзья мобилизованных рассказывали, что отправка отменялась из-за переполненных казарм.

Кроме того, 10 октября, по словам Омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляков, мобилизованные должны получить первые выплаты за службу.