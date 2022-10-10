В Североуральске женщина хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам 900 тысяч

Когда она хотела забрать «заработанное», ей предложили заплатить налог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске 44-летняя местная жительница хотела заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников в интернете и лишилась 900 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что в социальных сетях она увидела заманчивую рекламу.

- Женщина перешла по указанной ссылке и заполнила анкету, ей позвонили. Звонивший в красках рассказал, сколько она будет зарабатывать, но для этого надо внести первый взнос 700 тысяч рублей. У женщины не было таких денег, тогда ее уговорили взять кредит, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Через какое-то время она увидела, что ее доход действительно увеличился, тогда она добавила еще 200 тысяч, заняв денег у знакомых, а также добавив свои сбережения. Когда она хотела забрать «заработанное», ей предложили заплатить налог.

- Только тогда женщина и поняла, что это мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», - добавили в полиции.