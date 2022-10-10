Высокопоставленному экс-полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за взятку

Бывшего силовика отправили на семь лет в колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу Дмитрия Ковалева отправили на семь лет в колонию строгого режима за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

4 мая 2021 гола Ковалев и другие силовики выявили и задержали мужчину за хранение наркотиков. На гаджетах задержанного могли быть найдены данные, указывающие на его преступления. Осужденный указал на это и пригрозил оформить рапорт.

- Ковалев предложил мужчине передать ему взятку через посредника, на что тот вынужденно согласился, - говорится в сообщении прокуратуры.

Бывший полицейский встретился с адвокатом Дмитрием Кожевятовым и предложил ему стать посредником в получении взятки на миллион рублей. При этом они договорились, что последний получит 250 тысяч рублей.

В июне 2021 года задержанный передал адвокату первую часть взятки. Кожевятов передал взятку Ковалеву, поместив деньги в подлокотник между передними пассажирскими сидениями машины. Обоих мужчин задержала полиция.

- Предателя интересов службы уволили из полиции в кратчайший срок за утрату доверия. Для того, чтобы другим силовикам не было повадно преступать черту закона, какие бы соблазнительные предложения им бы не поступали, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ковалева признали виновным по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, с вымогательством взятки в крупном размере). Кожевятов признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в крупном размере). Однако уголовное дело в отношении Кожевятова прекратили из-за его длительного раскаяния.