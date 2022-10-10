Власти Каменска-Уральского отреагировали на ситуацию с закрытием автовокзала

автобусы могут перестать ходить через месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Каменска-Уральского отреагировала на ситуацию с возможным закрытием автовокзала в городе. Без автобусов горожан не оставят. Об этом пишет информационный портал KU66.RU.

Администрация города держит вопрос на контроле, сейчас идут переговоры, в которые включены мэрия, собственник здания автовокзала, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

- Автобусы как ходили, так и будут ходить. Задача муниципалитета – обеспечить функционирование автовокзала с соблюдением мер транспортной безопасности, - рассказал первый заместитель главы Каменска-Уральского Дмитрий Башарин.

Ранее на кассах автовокзала появилось объявление о том, что с 10 ноября компания «АВИС» прекратит обслуживание пригородных и междугородних маршрутов. Это вызвало недовольство пассажиров.