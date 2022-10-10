На Малышева – Гагарина заменили трамвайные пути

На замену рельсов ушло четыре дня Фото: Евгения ГУСЕВА

На пересечении улиц Малышева и Гагарина в Екатеринбурге завершился капитальный ремонт трамвайных путей. Последний раз этот участок ремонтировали в 2005 году, поэтому в ремонте дорога нуждалась давно.

Из-за большого транспортного потока ремонт провести было непросто. Работы по замене трамвайных путей на протяжении 170 метров вели силами 60 рабочих и 25 единиц техники круглосуточно 1 и 2, а также 8 и 9 октября.

- Для выполнения работ в сжатые сроки было решено делать ремонт круглосуточно, а чтобы другие участники движения не сильно из-за этого страдали, починку назначили на выходные дни, когда дорожный трафик ниже, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Для ускорения процесса рельсошпальная решетка была предварительно собрана на производственной базе и доставлена на объект уже готовыми звеньями.