В Невьянске мужчину оштрафовали за охоту на краснокнижного лебедя

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске осудили 27-летнего жителя уральского села Конево за незаконную охоту на краснокнижного лебедя-шипуна. Во время разбирательства выяснилось, что 8 мая он на личной машине приехал к берегу реки Большой Сап с ружьем в руках.

- Осознавая противоправный характер своих действий, находясь в указанном месте, он произвел три прицельных выстрела в дикую птицу – лебедя-шипуна, причинив ему огнестрельные ранения шеи, которые явились причиной гибели птицы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена». Уралец полностью признал свою вину и согласился возместить материальный ущерб. Также в суде ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.