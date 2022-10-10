В Нижнем Тагиле будут судить наркозакладчика

Следствие считает, что мужчина добровольно вступил в организованную преступную группу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле передали в суд дело 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в распространении наркотиков. По версии следствия, он работал закладчиком в нелегальном интернет-магазине запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Следствие считает, что мужчина добровольно вступил в организованную преступную группу. Он работал закладчиком на протяжении мая 2022 года на территории Нижнего Тагила.

- За указанные незаконные действия злоумышленник от руководителя организованной группы через «оператора» интернет-магазина получал материальное вознаграждение в размере 350 рублей за каждую сделанную им закладку с наркотическим средством, - говорится в сообщении прокуратуры.

30 мая обвиняемый с крупной парией наркотиков, расфасованной в 10 свертков, приехал в Дзержинский район. Четыре свертка ему удалось разложить в тайники. Мужчина сделал фотографии мест закладок с привязкой координат. Однако в момент выбора места для очередного тайника его задержала полиция.

Силовики изъяли все 10 свертков с запрещенными веществами. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в крупном размере).