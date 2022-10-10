В Свердловской области снизилось число пострадавших от клещей

По всей видимости, клещи проснулись из-за переменчивой погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора рассказали о том, что в регионе уменьшилось количество пострадавших от укусов клещей. Хотя накануне уральцы пожаловались на активизировавшихся клещей. Так, например Наталья из поселка Кирпичного рассказала, что сняла со своей собаки после прогулки на берегу реки 12 клещей.

- Роста покусов людей клещами не наблюдается. Идет снижение количества пострадавших от клещей свердловчан : с 19 по 25 сентября зарегистрированы 58 случаев, 26 сентября по 2 октября – 29 случаев, с 3 по 9 октября – 14 случаев, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, также на активность клещей обратила внимание жительница Нижнего Тагила. Она заметила членистоногое на своей одежде и успела стряхнуть. По ее словам, она подцепила его на детской площадке.

По всей видимости, клещи проснулись из-за переменчивой погоды - вторую неделю в Свердловской области держится тепло.