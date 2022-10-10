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Общество10 октября 2022 10:46

Юрист рассказал об ответственности за отказ расписаться в повестке из военкомата

Рассказываем, что будет, если мужчина отказывается расписаться в повестке
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ответственности за отсутствие росписи в повестке нет

Ответственности за отсутствие росписи в повестке нет

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня многих волнует вопрос: что будет, если не расписаться в повестке из военкомата. На этот вопрос изданию NEWS.ru ответил юрист Михаил Салкин.

По словам эксперта, ответственность наступает в момент неявки по повестке, которая вручена адресату надлежащим образом. Что касается самой повестки, то человека нельзя принудить расписаться в каком-либо документе.

В случае, если человек отказывается получать повестку, составляется акт, но ответственность за это не предусмотрена. Если же человек не явился по повестке, в этом случае предусмотрена административная ответственность – штраф до трех тысяч рублей и сложная процедура привлечения.