Мужчина получил два штрафа за курение в самолете, летевшем в Екатеринбург

Наряд полиции вызвали к приземлившемуся самолету Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово утром, 9 октября к приземлившемуся самолеты из Ургенча вызвали наряд полиции. Прибывшим на место полицейским передали нарушителя, который курил в туалете самолета.

- Сотрудниками транспортной полиции был установлен житель одой из стран Ближнего Зарубежья, 2001 года рождения, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - Во время полета данный мужчина курил сигареты в туалетной комнате самолета, тем самым нарушал общественный порядок.

Нарушителя доставили в дежурную часть Кольцово и составили на него два административных протокола за курение на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что запрет на курение на борту самолета - необходимое требование для обеспечения безопасности пассажиров.