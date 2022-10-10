Лжесиловики выманили у 80-летнего дедушки из Екатеринбурга 4 млн рублей

А 84-летняя пенсионерка подарила аферистам 350 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники выманили у 81-летнего дедушки из Екатеринбурга 4,2 миллиона рублей. Они похитили деньги у пенсионера 7 октября, действуя по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает городское УМВД.

- Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению злоумышленников, похищающих денежные средства у доверчивых пенсионеров, - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что в городе наблюдается серия телефонных мошенничеств. На следующий день после обмана дедушки, 8 октября, аферисты вышли на 84-летнюю пенсионерку, живущую на улице Белинского. Она отдала преступникам 350 тысяч рублей сбережений.

Ранее, в июле 2022 года, мошенники обокрали 83-летнюю бабушку из Екатеринбурга. Пожилая женщина отдала им больше 300 тысяч рублей. Пенсионерка очень переживала после случившегося. Ее внучка рассказала о произошедшем в своих соцсетях и пошутила, что бабушка «была быв шоке», если бы подписчики собрали бы для нее 300 тысяч рублей. Несколько человек прониклись историей и отправили деньги.