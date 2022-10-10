По данному факту следственными органами регионального следственного управления проводится проверка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника в Екатеринбурге. По предварительной информации, на ученика 7 класса из школы № 27 напала мать другого мальчика.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о ходе проверки, - сообщили в СК России.

Ранее в школе отказались комментировать ситуацию, пояснив, что «передали материалы в прокуратуру».

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