Свердловчан предупредили о временном отключении телевидения и радио

Отключения возможны в то время, когда на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Свердловской области предупредили о временном отключении телевидения и радио.

- 10-16 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, - сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.

Там объяснили, что перерывы возможны в то время, когда на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом некоторые работы могут быть перенесены из-за плохих погодных условий.

Список населенных пунктов региона, программы и период времени, когда возможны перебои, можно посмотреть на сайте Цифрового эфирного телевидения.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области проблемы в передаче сигнала возможны в период с 3 по 9 октября.