Свердловчан предупредили о временном отключении телевидения и радио

Отключения возможны в то время, когда на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Свердловской области предупредили о временном отключении телевидения и радио.
- 10-16 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, - сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.
Там объяснили, что перерывы возможны в то время, когда на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом некоторые работы могут быть перенесены из-за плохих погодных условий.
Список населенных пунктов региона, программы и период времени, когда возможны перебои, можно посмотреть на сайте Цифрового эфирного телевидения.
Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области проблемы в передаче сигнала возможны в период с 3 по 9 октября.