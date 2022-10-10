В Нижнем Тагиле усилили безопасность школ

Школы Нижнего Тагила стали лучше охранять Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Нижнего Тагила усилили безопасность после теракта в Ижевске. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Так, например, в школе №5 на Тагилстрое ворота после начала занятий закрываются на магнитный замок.

Теперь в образовательных учреждениях Нижнего Тагила проводят дополнительные проверки пропускного режима. Также в школах проводятся инструктажи и практические тренировки по отработке действий сотрудников и учеников при обнаружении посторонних предметов или же получении тревожных сообщений о возможных терактах.

Подобные проверки в школах Нижнего Тагила проводятся регулярно. Также здесь проверяют технические средства защиты и средства экстренной связи.