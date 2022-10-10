В Свердловской области преступность снизилась на 4%

На 21,4 % уменьшилось число убийств и покушений на убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области опубликовала краткую характеристику преступности за 9 месяцев 2022 года. Всего за этот период было зарегистрировано 39 292 преступления. По данным ведомства, преступность в нашем регионе снизилась на 4,1 %.

- В результате преступных посягательств погибло 454 человека, здоровью 674 лиц причинен тяжкий вред, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В том числе на 0,8 % сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на 4,7 % - средней тяжести, на 9,7 % - тяжких, особо тяжких - на 9,9 %.

Кроме того, по данным прокуратуры, число мошенничеств сократилось на 10,4 %, грабежей - на 8,2 %, разбоев - на 25,6 %. Помимо этого, на 21,4 % уменьшилось число убийств и покушений на убийство, на 20,8 % - угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью.

Также по информации прокуратуры за 9 месяцев было установлено 18 917 людей, совершивших преступление.