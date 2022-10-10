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Общество10 октября 2022 7:56

В Югре школьников угощают блюдами национальной кухни

Меню оценили чиновники
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Меню в столовых школ-интернатов Югры обновили

Меню в столовых школ-интернатов Югры обновили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах Сургутского района Югры в меню появятся блюда национальной кухни ханты и манси. Речь идет об учреждениях образования, где круглосуточно находятся представители коренных народов Севера. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Так, например, в школах-интернатах Ламина, Угуте и Руссинской теперь школьников будут кормить расстегаями из щуки, тефтели и гуляш будут готовить из оленины. Также в скором времени в меню появятся уха, суп с олениной и клецкам, а также рыба по-русски. Новые блюда будут готовить два раза в неделю.

Решение о введении блюд национальной кухни ханты и манси принял губернатор региона.