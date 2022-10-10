В Югре расширен список льготных категорий граждан для газификации

В Югер проводится социальная газификация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Югры приняло решение расширить список льготных категорий граждан, которым будет компенсировано подведение трубопровода, а также газификации частного домовладения. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Ранее в список попали пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды. Теперь к ним добавили неработающие ветераны боевых действий.

- После принятия этого действительно социально значимого решения мы организуем работу для того, чтобы их домовладения были газифицированы, - рассказывает руководитель департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Отметим, что ежегодной приведенной мерой поддержки дополнительно смогут воспользоваться около 100 человек.