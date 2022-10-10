Женщина сняла с собаки 12 клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в разгар осени проснулись клещи. Об этом сообщают жители региона. Так, например Наталья из поселка Кирпичного рассказала, что сняла со своей собаки после прогулки на берегу реки 12 клещей.

- Мы были в шоке. Клещи разных размеров, - поделилась она с E1.RU. - Притом что в сентябре мы спокойно гуляли. Ходили даже в поход в лес, ни одного клеща не принесли. А тут в октябре после прогулки я сняла двенадцать штук.

К счастью, собаку клещи покусать не успели. Хозяева сняли их и сожгли.

Также на активность клещей обратила внимание жительница Нижнего Тагила. Она заметила членистоногое на своей одежде и успела стряхнуть. По ее словам, она подцепила его на детской площадке.

По всей видимости, клещи проснулись из-за переменчивой погоды - вторую неделю в Свердловской области держится тепло.

В Роспотребнадзоре Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что за минувшую неделю с 3 октября по 9 октября от укусов клещей пострадало 14 свердловчан. Тогда как с 26 сентября по 2 октября было зарегистрировано 29 случаев присасывания членистоногих. Следовательно, роста покусов людей клещами в регионе не наблюдается.