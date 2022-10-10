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Происшествия10 октября 2022 7:12

В Югре завершен пожароопасный сезон

В этом году в регионе потушили 439 лесных пожаров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Больше 400 пожаров зарегистрировано в лесах Югры в 2022 году

Больше 400 пожаров зарегистрировано в лесах Югры в 2022 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе завершился пожароопасный сезон, за время которого в регионе потушили 439 лесных пожаров. Огонь за несколько месяцев уничтожил 400 тысяч гектаров. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Во время опасного сезона лес спасали более тысячи пожарных-десантников, которым в помощь передали порядка 40 единиц специальной техники. Вела борьбу с огнем и авиация – воду на горящий лес сбрасывали 23 единицы воздушной техники. Специалистам Югры помогали сотрудники парашютно-десантной службы из других регионов.

Причиной 93% лесных пожаров стали грозы, и только 7% ЧП возникли по вине человека. Огонь от лесных пожаров не перекинулся на населенные пункты.