В Югре завершен пожароопасный сезон

Больше 400 пожаров зарегистрировано в лесах Югры в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе завершился пожароопасный сезон, за время которого в регионе потушили 439 лесных пожаров. Огонь за несколько месяцев уничтожил 400 тысяч гектаров. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

Во время опасного сезона лес спасали более тысячи пожарных-десантников, которым в помощь передали порядка 40 единиц специальной техники. Вела борьбу с огнем и авиация – воду на горящий лес сбрасывали 23 единицы воздушной техники. Специалистам Югры помогали сотрудники парашютно-десантной службы из других регионов.

Причиной 93% лесных пожаров стали грозы, и только 7% ЧП возникли по вине человека. Огонь от лесных пожаров не перекинулся на населенные пункты.