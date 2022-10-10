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Общество10 октября 2022 7:03

В Екатеринбург привезли почти полтонны клубники из Армении

Партия ягод прилетела на самолете
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Клубника соответствует всем нормам

Клубника соответствует всем нормам

Фото: Иван МАКЕЕВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет с 475 килограммами свежей клубники из Армении. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Продукция поступила авиатранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции требованиям страны-импортера, - говорится в сообщении.

Специалисты провели досмотр продукции. Также они взяли образцы для экспертизы и организовали исследование.

Ранее, в июне, в Свердловскую область привезли партию зараженных томатов и перцев. Они прибыли из Узбекистана. Специалисты выявили больше 40 тонн овощей, в которых живет опасный вирус коричневой морщинистости томатов.